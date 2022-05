Météo: un soleil masqué par les nuages jeudi après-midi

Vendredi matin, le ciel sera d’abord partiellement nuageux, avant que le soleil ne devienne graduellement plus généreux durant l’après-midi. Les maxima seront compris entre 16 ou 17°C sur les hauteurs ardennaises ainsi qu’au littoral, et 20 ou 21°C dans le centre, voire jusqu’à 22°C en Campine.

Le temps sera sec et ensoleillé samedi avec quelques voiles d’altitude et l’un ou l’autre cumulus. Les températures atteindront des valeurs de 20°C en Haute Ardenne à 25°C localement en plaine. Au littoral, il fera plus frais en raison d’une brise de mer. Le thermomètre n’y affichera pas plus de 17 ou 18°C.