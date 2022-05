Le Néolithique, l’aube d’une société plus féminine

Depuis quelques années, les études de genres ont fait irruption dans les rayonnages « Archéologie » et « Histoire de l’art » des librairies. Alors que les femmes sont longtemps demeurées invisibles dans les récits préhistoriques, on trouve ainsi, désormais, pléthore d’ouvrages en français sur leur place et leur statut supposés quelques milliers d’années avant notre ère.

Dans cette section, avec ses quelque 200 photos et croquis de statuettes, figurines et autres stèles du Néolithique (- 5800 / – 2500 av. J.-C.), arrimés à un passionnant texte de l’archéologue et professeur émérite du Collège de France Jean Guilaine, Femmes d’hier, le beau livre sorti cette semaine chez Odile Jacob, est appelé à faire référence.