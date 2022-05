Disparition de Natacha de Crombrugghe: une marche verte organisée pour soutenir sa recherche

Alors que Natacha de Crombrugghe a disparu au Pérou depuis le 23 janvier dernier, une marche sera organisée à Bruxelles pour soutenir la recherche. La « marche d’espoir pour soutenir la recherche de Natacha » se tiendra le dimanche 22 mai prochain, à 11h à Bruxelles. Le départ sera donné à Drohme (Hippodrome de Boitsfort). La marche se poursuivra ensuite pendant dix kilomètres dans la forêt de Soignes.

Le comité de soutien « Looking for Natacha », à l’initiative de la marche espère récolter des fonds avec cette marche. « Cette marche permettra également de témoigner son soutien aux parents de Natacha qui organisent sa recherche, soutien moral mais aussi financier », expliquent-ils. « Nous vous demandons dès lors, pour participer à cette marche, de verser minimum 10 € sur le compte de Child Focus BE 28 0910 1846 7920 – BIC : GKCCBEBB avec comme communication “Recherches Natacha Pérou”. Nous comptons sur votre bonne foi et votre solidarité ».