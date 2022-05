Dans LéNA cette semaine: les Bored Apes suscitent un véritable vent de folie

Le programme de « LéNA » cette semaine, disponible ce samedi avec votre journal « Le Soir » et dès maintenant en numérique. Découvrez le meilleur du journalisme européen.

Ils tirent la langue ou font des grimaces. Ils sont de différentes couleurs et ont le regard plus ou moins « éveillé ». Ils portent des costumes et des couvre-chefs aussi fantasques que variés. Les 10.000 images virtuelles existantes forment le Bored Ape Yacht Club (le Club des singes blasés).

Le 23 avril 2021, le jour de son arrivée sur le marché, le singe s’échangeait au prix d’environ 210 euros. Un an plus tard, sa valeur plancher a atteint le prix moyen de 407.455 euros. Sur OpenSea, la plateforme spécialisée dans les NFT, les plus rares s’échangent même contre des millions d’euros. L’automne dernier, le Bored Ape #8817 a par exemple été adjugé par Sotheby’s pour 3,2 millions.