Météo: le thermomètre va approcher les 30 degrés

Vendredi, le temps restera sec avec beaucoup de soleil et parfois des champs nuageux. Les maxima oscilleront entre 16 et 21 degrés.

Un week-end estival

Samedi, de belles périodes ensoleillées se partageront le ciel avec des champs nuageux, principalement de haute et de moyenne altitude. Les températures atteindront 18 à 22 degrés dans l’intérieur. Au littoral, il fera plus frais ; le mercure n’y dépassera pas les 16 degrés.

Dimanche, il fera chaud et sec avec un soleil souvent voilé par des nuages élevés. Les maxima seront compris entre 19 degrés en Hautes Fagnes et à la mer, et 23 degrés ou plus en plaine.