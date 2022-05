Inondations: les communes wallonnes veulent renforcer la gestion de crise

Lors des inondations de juillet 2021, de très nombreuses communes wallonnes et leurs élus se sont retrouvés en première ligne pour faire face à une crise d’une ampleur inédite. Les trombes d’eau dignes du Déluge et les vacances bien légitimes de plusieurs bourgmestres ont compliqué une situation qui n’en avait pourtant pas besoin : informations parcellaires ou défaillantes, consignes peu claires, transversalité absente, secours insuffisants…

Dix mois plus tard, l’Union des villes et communes de Wallonie veut rebondir. Avec la réflexion sur la reconstruction des zones sinistrées, la gestion de crise au niveau local figure ce vendredi au cœur d’un colloque qui réunit 200 acteurs de terrain sur le thème du « plus jamais ça », qu’il s’agisse d’inondations ou encore d’incendie, de sécheresse, de catastrophe industrielle type Seveso ou même d’attentat terroriste.