Coupe Davis: tout savoir sur le duel entre la Belgique et l’Australie

Avec l’Allemagne de Zverev, à Hambourg, la France de Monfils et l’Australie de De Minaur, David Goffin et Cie vont devoir trouver la magie de la Coupe Davis pour envisager le « last eight » à Malaga, fin novembre. C’est un groupe à la fois séduisant, difficile et… ouvert si jamais des absents devaient s’annoncer juste après l’US Open.