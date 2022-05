David Enhco: terrible rythmique

D’un côté le quatuor à cordes : une perfection classique. De l’autre le quartet avec trompette (ou saxophone) + piano, contrebasse, batterie : une perfection jazz. Le trompettiste français David Enhco a l’audace de réunir ces deux modèles dans ce Family Tree. Et de demander à son frère Thomas le pianiste d’arranger pour ces huit musiciens des standards de jazz (du John Lewis), de la pop (Elliott Smith), du classique (Poulenc), du baroque (Monteverdi) et des œuvres nouvelles des frères Enhco et du contrebassiste Florent Nisse. Le dernier membre du quartet est le batteur Gautier Garrigue. Et le quatuor à cordes, c’est le Quatuor Voce. De plus, David Enhco a invité le clarinettiste Michel Portal et les chanteuses Célia Kameni et Caroline Casadesus sur certains morceaux.

On l’a vue encore dernièrement à Flagey avec le projet du trompettiste belge Jean-Paul Estiévenart, qui fait une approche jazz de la musique de Bach, ce genre de programme attire de nombreux musiciens et connaît pas mal de succès. La beauté des cordes alliée à la liberté du jazz, le kaléidoscope d’influences, l’irisation des couleurs, les cavalcades de rythmes, tout concourt à faire de cet album une des grandes réalisations de ce début d’année. Avec des arrangements magnifiques, de subtils duos (les frères dans le Monteverdi), la trompette très personnelle de David.