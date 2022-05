Le Maitrank, l’apéritif arlonais phare du mois de mai

Il est au Pays d’Arlon ce que le péket est aux Liégeois. Et pour cause, dans la région, qu’on soit vieil Arlonais ou nouvel arrivant, on sait ce qu’est le Maitrank. Littéralement, cet apéritif est la « boisson de mai ». Elle est élaborée à partir d’un vin blanc, traditionnellement un vin luxembourgeois de Moselle, dans lequel on fait macérer pendant 24 à 72 heures une plante qui pointe le bout de son nez à cette saison : l’aspérule odorante. « On la reconnaît à ses fines feuilles qui se répartissent sur plusieurs étages, en étoile, autour de sa tige carrée », explique Vincent Fourny, producteur de Maitrank artisanal La Rainette. « Ses fleurs blanches à quatre pétales apparaissent entre le mois d’avril et le mois de juin. Mais pour faire du Maitrank, il vaut mieux cueillir l’aspérule lorsqu’elle n’est pas encore en fleurs. Car ces dernières sont réputées un peu toxiques et confèrent une amertume à la boisson.