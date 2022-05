Claude Evence Janssens: une véritable symphonie qui oscille entre classique, jazz et cinéma

Flashes of light in a slow tear, c’est le titre. C’est beau comme titre. Onirique. Comme l’est la musique composée par ce trompettiste et clarinettiste belge qui a été chercher Hugues Kolp aux guitares, Michel Hatzigeorgiou à la basse, Margaret Herman au violon, Sigrid Vandenbogaerde au violoncelle et Pierre Quiriny aux percussions. Huit parties, huit rêves inspirés par la nature, des jeux d’ombre et de lumière, des sonorités qui glissent et qui frappent. Huit parties qui forment une véritable symphonie qui oscille entre classique, jazz et cinéma. Sur le site claudejanssens.info, on peut admirer des vidéos de quelques parties de cette musique.

Soond