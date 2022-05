John Scofield en guitare solo

A 70 ans, John Scofield publie son premier album solo. Et c’est un bonheur. Avec sa guitare électrique et quelques loops, le musicien américain embrasse toute sa carrière. On y retrouve du jazz évidemment, mais aussi, et fort, ses influences rock et country. Ecoutez « Not fade away » de Buddy Holly et « You win again » de Hank Williams. Mais aussi la reprise de « Coral » de Keith Jarrett et de « It could happen to you » de Jimmy Van Heusen. Plus des morceaux anciens et nouveaux du guitariste lui-même. Tout cela est tellement lui, tellement enthousiasmant, tellement éternel qu’on écoute et réécoute…