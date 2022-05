Ryanair: voici les 15 pays vers et depuis lesquels le port du masque reste obligatoire

Si vous voyagez avec la compagnie aérienne Ryanair, il faudra porter le masque en vol vers et depuis ces 15 pays de l’UE.

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont annoncé mercredi la levée, dès lundi prochain, de leur recommandation du port obligatoire du masque facial dans les aéroports et à bord des avions.

Mais tous les pays n’adoptent pas cette régulation.