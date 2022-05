Alexander De Croo défend l’interdiction de la publicité sur les jeux d’argent

À lire aussi Interdire les publicités pour les jeux de hasard? Le projet radical de Van Quickenborne qui secoue le secteur

« Mais il ne faut pas perdre de vue l’essentiel : comment protéger les gens et les empêcher de se retrouver dans une situation dont ils ne peuvent plus sortir ? », a déclaré Alexander De Croo, qui a lu le témoignage d’un père d’un ancien joueur de poker. « Le jeu détruit la vie des gens et amène les familles au bord de la destruction ». Pour le chef du gouvernement, l’heure n’est plus aux mesures à la marge.