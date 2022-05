Alfred Schreuder quittera le Club de Bruges au terme de la saison pour entraîner l’Ajax

Alfred Schreuder quittera le Club Bruges pour entraîner l’Ajax Amsterdam à partir de la saison prochaine. Le club néerlandais l’a annoncé jeudi sur son site. Schreuder a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2024. Il succèdera à Erik ten Hag, qui prendra la tête de Manchester United.

Il s’agira d’un retour à l’Ajax pour l’entraîneur néerlandais de 49 ans, qui a été, de janvier 2018 à juin 2019 l’adjoint de Ten Hag. Il avait ensuite entraîné Hoffenheim pendant une saison puis officié comme adjoint de Ronald Koeman à Barcelone entre août 2020 et octobre 2021. Sa carrière sur le banc comprend aussi un passage à Vitesse comme assistant (janvier-juin 2009), une aventure à Twente (2009-2015), où il a été l’adjoint notamment de Michel Preud’homme et entraîneur principal en 2014-2015, et un premier séjour à Hoffenheim (2015-2018), comme adjoint de Julian Nagelsmann et Huub Stevens.