Le futur d’un pays oblitéré

La Banque mondiale parle de la crise libanaise comme l’une des pires des 100 dernières années. En trois ans, bien peu a été fait pour enrayer la spirale inflationniste et remettre le système bancaire à flot. Et après les élections, les perspectives sont bien courtes.

Comme la place des Martyrs et le quartier de Mar Michael, la rue Arax du quartier de Bourj Hammoud n’est plus que l’ombre d’elle-même. Elle était le cœur battant des virées shopping. « Un magasin sur deux a fermé, maintenant », raconte Elias. Ce boulanger de la rue d’à côté exagère un peu : la majorité des boutiques restent ouvertes. Mais c’est que le Liban connaît actuellement une des plus graves crises de son histoire. La Banque mondiale l’a même qualifiée de l’une des pires en 100 ans.