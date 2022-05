Guerre en Ukraine: l’ONU lance une enquête sur les atrocités reprochées aux troupes russes

La résolution a été adoptée par 33 votes pour, 2 contre (Chine et Erythrée) et 12 absentions.

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a resserré jeudi son étau sur la Russie en approuvant à une très large majorité l’ouverture d’une enquête sur les atrocités reprochées aux troupes d’occupation russes.

La résolution, adoptée par 33 votes pour, 2 contre (Chine et Erythrée) et 12 absentions, demande que la commission internationale de l’ONU sur l’Ukraine mène une « enquête » sur les graves violations des droits de l’homme commises dans les régions de Kiev, Tcherniguiv, Kharkiv et Soumy à la fin de février et en mars 2022, « en vue de demander des comptes aux responsables ».