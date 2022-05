Cryptomonnaies : le bitcoin continue sa chute, des stablecoins tanguent

Le prix du bitcoin, qui a sombré jusqu’à 25.424 dollars dans la nuit de mercredi à jeudi, remontait à 27.645 dollars vers 10H20 GMT (12H20 à Paris), en baisse de 30 % sur un mois et à des niveaux plus vus depuis décembre 2020.

La chute du bitcoin se poursuivait jeudi, les investisseurs fuyant les actifs à risque face à la perspective d’une politique monétaire américaine plus dure et par les difficultés des « stablecoins » (cryptomonnaies stables) qui affectait la confiance des investisseurs dans le secteur.

« Le carnage crypto continue un jour de plus », résume Fawad Razaqzada, analyste chez StoneX.com.

Le bitcoin a perdu 60 % depuis son sommet historique en novembre dernier, et la totalité du marché des cryptomonnaies ne représente plus de 1.200 milliards de dollars, contre plus de 3.000 milliards à son plus haut.

Un contexte qui n’encourage pas la reprise

Entre la guerre en Ukraine et la propagation du Covid-19 en Chine, l’activité mondiale ralentit alors que l’inflation oblige la Réserve fédérale américaine (Fed) à remonter ses taux, cocktail toxique pour les marchés.

Ce contexte macroéconomique « a envoyé des ondes de choc dans le secteur de la tech qui a entraîné les cryptos dans sa chute, ce qui confirme que le bitcoin et autres ne servent pas vraiment à lutter contre l’inflation », commente Victoria Scholar, analyste chez interactiv investor.

Les amateurs de la première cryptomonnaie défendent parfois l’idée que le bitcoin, dont l’émission est fixée par un algorythme et non par une banque centrale, est donc un refuge contre l’inflation, comme l’or.

Les déboires du secteur des cryptomonnaies étaient exacerbés par les difficultés du « stablecoin » Terra (UST), qui est censé être arrimé au cours du dollar.

Mais avec le choc du marché, la cryptomonnaie s’échangeait pour 0,53 dollar.

Les investisseurs plus prudents

Contrairement à d’autres « stablecoins » qui affirment assurer la parité avec le dollar en détenant des réserves de billet vert, la stabilité du UST est supposée être garantie par un algorythme qui effectue des arbitrages et fait évoluer la masse monétaire.

« L’effondrement potentiel » du « stablecoin » a « coupé l’appétit des investisseurs en crypto, avec des flux de liquidité qui deviennent négatifs », notaient les analystes de JP Morgan mercredi.

Et le stablecoin Tether, dont la parité est elle supposée être garantie par des réserves de son émetteur, a vu son cours brièvement passer sous 96 cents.

Le marché des « stablecoins » représentait 180 milliards de dollars en mars 2022, selon le rapport sur la stabilité financière de la Fed publié au début de la semaine.

Les entreprises liées aux cryptomonnaies introduites en Bourse souffraient logiquement du choc du secteur : la plateforme d’échanges Coinbase a vu son action plonger de 26,4 % mercredi, à son plus bas niveau depuis son introduction en Bourse un an plus tôt.