Tomber, se relever, ou le quotidien des sportifs de haut niveau

La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute », disait Confucius. On a une fois de plus pensé à ce précepte, ces derniers jours, en voyant Arnaud De Lie, le sprinter de la formation Lotto-Soudal, se prendre une « gamelle » mémorable à l’arrivée de la deuxième étape des Quatre Jours de Dunkerque. Avant d’apprendre qu’il avait repris l’entraînement trois jours plus tard après avoir déclaré « Cela aurait pu être pire »…

L’espoir de l’équipe cycliste belge n’a fait que s’ajouter à une liste impressionnante de plusieurs de ses collègues qui, ces derniers mois, de Fabio Jakobsen à Remco Evenepoel en passant par Julian Alaphilippe, ont goûté aux effluves du bitume, se sont fracassé le corps sur des barrières Nadar, ou ont plongé dans des ravins et, contrairement à d’autres moins fortunés, en ont réchappé avant de remonter, plus ou moins vite, sur leur vélo. (Presque) comme si de rien n’était…