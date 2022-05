Esther Abrami: l’émotion avant tout

Violoniste française de 25 ans basée à Londres, Esther Abrami s’est fait connaître grâce aux réseaux sociaux notamment, où elle entretient une large communauté de fans. Une communauté qu’elle a souhaité combler avec ce premier album éponyme, sorti chez Sony Classical. Au programme, un tas de compositeurs classiques et contemporains, d’une incroyable variété (Mozart, Chopin, Satie, mais aussi Annelie, Alexis Ffrench ou encore Worakls).

Dans ce disque, la violoniste s’attache avant tout à l’émotion qu’elle veut transmettre à travers sa musique. Plus qu’à la virtuosité ou aux grandes démonstrations techniques. Ce qui ne l’empêche pas de parcourir de grandes pièces classiques, mais en en proposant sa version, à l’image de l’extrait du Lac des cygnes de Tchaïkovsky, atmosphérique, proposé en ouverture de l’album. Paisible, sensible et différent.