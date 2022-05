Quatuor Voce, Devos, Hurel, Ceysson: un voyage poétique entre les époques

Composé en 1893 et créé à la fin de la même année par le Quatuor Ysaÿe (dirigé par Ysaÿe lui-même), le Quatuor à cordes en sol mineur de Debussy est une œuvre aux multiples visages. Une des rares où Debussy utilisa la forme classique (quatre mouvements : Animé et très décidé ; Assez vif et bien rythmé ; Andantino, doucement expressif ; Très modéré – Très mouvementé) et son unique quatuor pour cordes. Une pièce étonnante, regorgeant de surprises dans laquelle le Quatuor Voce s’épanouit en ouverture de Poétiques de l’instant, un disque regroupant des œuvres de Debussy et du Franco-Suisse Yves Balmer (né en 1978). Dès le premier mouvement, les musiciens déploient l’énergie folle puis apaisée, et les couleurs antagonistes de cette œuvre. Vivant et captivant.