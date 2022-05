Leonskaja: un sens euphorique du cantabile

Aimons-nous encore le « grand piano » chez Mozart ? Le pianoforte fureteur de Bezuidenhout, le piano moderne tout en surprises de Say, celui subtilement intimiste de Pirès pourraient nous faire croire le contraire. Et pourtant, quelques notes de Leonskaja suffisent à imposer une hauteur de vue qui rend toute son ampleur au dialogue, provoque de vrais contrastes de dynamique tout en gardant un sens euphorique du cantabile. Ainsi traitées, les 18 sonates et la Fantaisie K 475 imposent une incontestable unité de vue, sans compromission.

Warner Classics (un coffret de 6 CD)