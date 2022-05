LabelloChallenge: «La plupart des défis en ligne sont créés et amplifiés par les adultes»

Dans la lignée du Momo Challenge, le #LabelloChallenge agite la sphère médiatique et suscite l’inquiétude des parents. Réel danger ou psychose généralisée ? Marion Haza, psychologue et directrice de recherche à l’université Paris Cité, revient sur le phénomène.

Momo Challenge, Blue Whale Challenge, Necknomination… Sporadiquement, un nouveau défi vient agiter la toile et susciter l’inquiétude des adultes pour son caractère présupposé dangereux auprès des adolescents. Le dernier en date, le #LabelloChallenge, qui consisterait à s’appliquer du baume sur les lèvres avant de se faire du mal une fois le tube terminé, a largement été relayé dans les médias. Pour l’heure, aucun suicide n’a été rapporté en Belgique et en France. « Nous sommes davantage face à un phénomène de médiatisation que de réelles mises en danger », insiste Marion Haza. La psychologue clinicienne et directrice de recherche au laboratoire de Psychologie clinique, Psychopathologie Psychanalyse (PCPP) de l’université Paris Cité décrypte pour Le Soir le phénomène.