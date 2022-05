Tour d’Italie: deuxième succès en 24 heures pour le Français Arnaud Démare

La 6e étape du Tour d’Italie, entre Palmi et Scalea en Calabre sur la distance de 192 km, a vu le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) signer une deuxième victoire en deux jours. Au terme d’une journée qui ne restera pas dans les annales du cyclisme, le sprinteur français de 30 ans s’est imposé devant l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) et le Britannique Mark Cavendish (Quick Step - Alpha Vinyl). Edward Theuns (Trek-Segafredo) a terminé 10e et meilleur Belge.

Parti en solitaire après 22 kilomètres de course, l’Italien Diego Rosa (Eolo-Kometa) a compté jusqu’à plus de 5 minutes d’avance. Après un raid de 140 bornes seul, il a finalement été repris par un peloton souvent emmené par Thomas De Gendt.