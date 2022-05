Législatives en France: Eric Zemmour candidat dans le Var

Le candidat d’extrême droite, qui avait fini quatrième de l’élection présidentielle avec 7 % des voix, s’est finalement décidé. Eric Zemmour sera candidat aux élections législatives dans le Var. « Il possède une maison dans le département et il est très attaché à ses racines méditerranéennes », fait valoir son entourage. Le choix de la 4e circonscription du Var, qui comprend notamment la station balnéaire huppée de Saint-Tropez, est en réalité beaucoup plus tactique qu’affectif. C’est là qu’Eric Zemmour avait fait l’un de ses meilleurs scores à la présidentielle (14,7 % dans la « circo » et même 22 % à Saint-Tropez). Au total, avec Marine Le Pen à 32 %, l’extrême droite y frôlait donc les 50 %.

Dès ce jeudi soir, l’ancien polémiste devait entamer sa campagne par une réunion publique à Cogolin. Ces derniers jours, il s’était montré hésitant à l’idée de se présenter aux législatives des 12 et 19 juin, laissant planer le doute sur une candidature dans les beaux quartiers parisiens. Même si son parti « Reconquête ! » a investi quelque 550 candidats, très peu de têtes d’affiches se lancent dans la bataille des législatives. Marion Maréchal, le « trophée » qu’il avait réussi à arracher au clan Le Pen, a notamment fait savoir qu’elle renonçait à briguer un nouveau mandat après avoir été la plus jeune députée de l’Assemblée en 2012.