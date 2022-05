Il y a bien un trou noir au centre de notre galaxie

Astronomes et astrophysiciens étaient sur des charbons ardents depuis quelques jours. On savait que l’Event Horizon Telescope (EHT) diffuserait ce jeudi une photo croustillante. Et on n’a pas été déçu. Le télescope a livré une photo d’un trou noir d’une masse 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil. On connaissait son existence depuis un demi-siècle ; on savait qu’il se cachait au centre de notre galaxie à 27.000 années-lumière de notre planète. Mais c’est la première fois qu’on en obtient une preuve visuelle.