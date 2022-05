Reine Elisabeth: le talent n’a pas d’âge

Mr. James Kim (Français, 28 ans)

En ce jeudi après-midi, il est déjà temps d’entamer la deuxième partie de cette semaine d’éliminatoires du concours Reine Elisabeth. Et c’est le Français James Kim, 28 ans, qui ouvre le bal avec la Sonate en sol majeur de Boccherini. Une œuvre qu’il interprète de manière élégante et fine, mais peut-être un peu précipitée sur la fin du troisième mouvement. Dans le « Grave » d’Ysaÿe, il propose une très belle approche des nuances avec un crescendo qui amène intelligemment la deuxième partie du morceau, avant de terminer avec une délicatesse extrême qui suspend presque le temps. Une délicatesse que l’on retrouve aussi dans Phantasiestück d’Hindemith où il se montre aussi capable d’une certaine explosivité pour déployer les multiples visages de cette œuvre. Un candidat élégant et délicat mais peut-être un peu discret.