Le plan d’action «Ensemble pour un football sûr» entrera en vigueur la saison prochaine

Ce plan d’action, fruit d’une collaboration entre la police et les clubs professionnels de football, prendra effet la saison prochaine.

La Pro League, l’Union belge de football et le SPF Intérieur ont présenté jeudi à Malines le plan d’action «Ensemble pour un football sûr», dont le but est de «garantir que les matches de football puissent se dérouler dans des conditions sûres et agréables».

«La nouvelle approche repose sur trois principes de base : augmenter les chances d’être arrêté en cas d’infraction, appliquer et suivre les sanctions plus rapidement ainsi que mettre en œuvre une approche uniforme des incidents dans tous les stades. Pour y parvenir, tous les acteurs du monde du football doivent prendre leurs responsabilités», déclare la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinde, qui avait demandé de réévaluer la politique de sécurité dans et en dehors des stades à la suite des divers incidents survenus ces derniers mois dans le football belge.