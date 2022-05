Les Engagés adoptent définitivement leur nouvelle identité ce samedi

Après le changement de nom : le manifeste fondateur et les statuts. Samedi, lors d’un congrès à liège, Les Engagés (ex-CDH) mettront un point final à leur (long) processus de refondation (deux ans et demi tout de même) en adoptant donc leurs nouveaux statuts – accompagnée d’une Charte en annexe – et un manifeste, mélange de propositions concrètes et d’affirmation de leur nouvelle identité.

Samedi dernier, une commission mixte (les membres du bureau politique mais aussi des extérieurs s’étant investis dans la réflexion depuis deux ans) a déjà fait un tri parmi les… 805 amendements déposés – trois quarts sur la forme, quelque 200 sur le fond. La plupart de ces amendements ont été rejetés, seuls quelques-uns adoptés (comme l’obligation de gouvernements paritaires), et huit autres ont été renvoyés au congrès de ce samedi afin d’être tranchés, parce qu’ils n’ont pas atteint deux tiers de votes positifs (lire ci-dessous).