Ovidie: «Le porno est devenu la vraie vie»

L’ex-actrice porno décortique sur tous les fronts médiatiques l’influence de l’industrie pornographique. Penseuse du rapport au corps et des sexualités, elle s’adresse aux adolescentes dans « Tu n’es pas obligée… » pour decrypter les injonctions qu’elles subissent à propos de leur apparence et de leur sexualité.

Après Libres et Baiser après #Metoo, Ovidie, autrice et réalisatrice féministe, et Diglee, illustratrice, rempilent pour une troisième collaboration. Cette fois-ci, c’est aux adolescentes qu’elles s’adressent, celles qui sont « les cibles directes des injonctions sur le corps et la sexualité ». A mi-chemin entre le manifeste et le guide, Tu n’es pas obligée…, publié chez La ville qui brûle, décortique le rapport au corps, aux normes de beauté, à l’autre, aux sexualités, et aux codes de la pornographie.