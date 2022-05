Sécuriser les églises, un enfer pour les fabriques et les communes

Face aux vols, aux dégradations, à la vétusté, comment sécuriser les églises et leur patrimoine ? Une vaste campagne d’information et de formation est lancée.

Par nature, les lieux de culte sont des bâtiments ouverts aux fidèles et touristes, des lieux vastes, souvent complexes, riches d’un patrimoine inouï, mais aussi de moins en moins fréquentés, de moins en moins dotés, bref, des cibles idéales pour les vols, les dégradations et actes de vandalisme. Ou, plus simplement – parce que ni les fabriques ni les communes ne roulent sur l’or –, ces immeubles souvent anciens ne sont pas remis aux normes, ils en deviennent vétustes et prêtent le flanc aux dégâts des eaux, voire aux incendies.

La protection et la sécurisation du patrimoine religieux, qu’il soit mobilier ou immobilier, devient ainsi un défi multiforme, tant pour ceux qui jouissent de ce patrimoine que ceux qui en ont la charge, tant les fabriques que les pouvoirs locaux. Tout surveiller et sécuriser aurait un coût démesuré. Comment faire face à ce défi de manière cohérente et efficace ?