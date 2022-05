Politiques: il faudra des mesures pour éviter une explosion de la colère sociale

Actions pour le pouvoir d’achat, enseignants mécontents… Va-t-on de la grogne à la colère sociale ? Un chaudron. Nous avons demandé à Ahmed Laaouej (PS) et Denis Ducarme (MR) d’analyser et proposer : « Il faut entendre, et répondre… »

Ça manifeste dans tous les coins, dans tous les sens. Ce n’est qu’un début ? La surchauffe sociale est annoncée. Quelle puissance aura-t-elle ?

On s’interroge au sein des organisations syndicales : comment relayer au plus près et utilement les demandes, les revendications, aussi les humeurs, la colère ? Dans une interview récemment, Thierry Bodson, président de la FGTB, n’éludait pas, mettait en garde, interpellait les politiques éperdument. Et n’excluait pas, disait-il, de voir les centrales syndicales, certaines d’entre elles en tout cas, pousser à organiser « une grève interprofessionnelle », l’autre nom d’une grève générale.