Bruxelles: vers de nouveaux aménagements majeurs du quartier européen

Le gouvernement bruxellois s’est accordé, ce jeudi, sur les neuf principes qui baliseront l’avenir du quartier européen. Objectif : plus de mixité, un espace verdurisé et apaisé. Plus question de densifier davantage.

Le gouvernement bruxellois a déchiré, ce jeudi, plusieurs plans du quartier européen. Exit les envolées célestes, dans lesquelles les tours poussaient comme des champignons. Exit, aussi, immeubles entièrement dédiés aux bureaux. Exit, enfin, le fameux Plan d’aménagement directeur Loi, qui avait fait se lever plus d’un riverain… Place aux neuf principes, qui guideront désormais l’évolution du parc immobilier et l’aménagement de l’espace public. Pas de base réglementaire spécifique, mais une feuille de route, qui sera communiquée, en amont, aux promoteurs, et respectée, en aval, par les administrations, assurent Rudi Vervoort et Pascal Smet.