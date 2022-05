Cet Anderlecht-là mérite au moins la troisième place…

Comment faire mousser un match servi comme une mauvaise bière lorsqu’il n’y a pratiquement qu’à paraître pour aligner un adversaire dont on se demande ce qu’il est venu faire dans ce tour final trop relevé pour lui ? En se détachant au marquoir dès le premier quart d’heure, les Anderlechtois ont très vite révélé le pitch de ce faux suspense qui présidait à ce deuxième acte d’un back to back pour un 3e tour préliminaire de la Conference League, ersatz d’une vraie Coupe d’Europe. Un déhanchement de Zirkzee savamment traîné en longueur, le temps pour Seck de se laisser piéger en laissant traîner la jambe, et le tour était déjà joué. Avec un penalty transformé par Sergio Gomez.