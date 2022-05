Abandon de poste politique en pleine crise? Une stratégie à haut risque

Les temps sont terriblement anxiogènes, les peurs se succèdent et se démultiplient. Et donc la capacité des gens à tenir le choc se fissure. Trop de chocs, d’incertitudes, d’effondrements font craindre un ébranlement et une forte rage collectives.

Au séisme causé par une pandémie qui nous a mis à l’isolement durant près de deux ans, c’est la guerre, cet autre monstre, qui vient nous percuter. Et pas un peu. Choc énergétique, choc des prix, choc boursier : toute l’équation économique qui a été la nôtre depuis 2008, et même avant, est dynamitée par la géopolitique. On le constate un peu plus chaque jour : les arbres ne montent pas jusqu’au ciel, mais le biotope qui a été celui des entrepreneurs comme des travailleurs, des salariés comme des indépendants, des actifs comme des non actifs est totalement bouleversé.