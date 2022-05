L’Union belge, la Pro League et le Ministère de l’Intérieur ont dévoilé les grandes lignes du nouveau plan de sécurité autour de plusieurs axes : la prévention, la communication, la prévention, la formation et, si nécessaire, la répression.

Envisagée pour le mois de juin, la présentation du nouveau plan de sécurité a été avancée à ce jeudi au stade de Malines. « Tout simplement parce que nous étions prêts », souligne Lorin Parys, le CEO de La Pro League.

La Ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden est bien consciente que tout ne pourra pas être réglé du jour au lendemain avec le nouveau plan. « Le but n’est pas d’aller vers plus de police. Nous n’avons pas une réponse magique qui va faire disparaître le hooliganisme mais les stades doivent redevenir accessibles aux familles, assister aux matches doit rester une expérience sûre et agréable. On ne pourra jamais garantir à 100 % l’absence d’incidents. Actuellement, le foot n’est plus une fête. »