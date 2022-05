Standard: pas encore de feu vert pour Fergal Harkin

Si le choix de 777 Partners, la société d’investissements alternatifs américaine propriétaire du Standard, s’est porté sur Fergal Harkin (45 ans) pour occuper le poste de directeur sportif du club liégeois, l’officialisation de son arrivée n’est pas encore intervenue.

C’est que le technicien irlandais n’a pas encore obtenu le feu vert de Manchester City, où il travaille depuis treize années et est aujourd’hui responsable des neuf clubs satellites de City, dont Lommel et Troyes. Deux ou trois détails, nous dit-on, restent encore à régler pour que Fergal Harkin puisse être libéré de son contrat et s’engager dans la foulée avec le Standard. Ce qui ne remet pas du tout en cause son arrivée en bord de Meuse, laquelle ne devrait plus trop traîner.