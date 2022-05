Eurovision: Jérémie Makiese s’envole vers la finale

Sometimes I feel good/Sometimes I lose ». Premier nom sorti du chapeau, Jérémie Makiese a plutôt fait pencher la balance du premier côté et peut laisser libre cours à sa joie. La belle aventure turinoise du candidat belge à l’Eurovision de la chanson continue, avec en vue, samedi, la grande finale du concours. Le titre « Miss You », avec lequel il est venu défendre ses chances dans le concours, a fait mouche auprès du public et des jurys des pays européens, au même titre que la République tchèque, l’Azerbaïdjan, la Pologne, la Finlande, l’Estonie, l’Australie, la Suède, la Roumanie et la Serbie, les neuf autres pays qualifiés de la soirée, cités dans l’ordre d’annonce de leur qualification.