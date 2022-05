Reine Elisabeth: tempérament de feu et élégance

Mme Anouchka Hack (Allemande, 26 ans)

Très souriante dès son entrée en scène, Anouchka Hack est une musicienne aux multiples visages, extrêmement impliquée dans son interprétation. Dans Pohádka de Janacek, ses gestes sont amples, ce qui crée une résonance plus grande encore. Elle parvient à véritablement donner vie à cette œuvre, à lui donner un tas de couleurs et de nuances. Le geste est tout aussi assuré dans le « Grave » de la Sonate pour violoncelle seul d’Ysaÿe. Les intentions sont claires. L’engagement total. Un tempérament qui fait merveille dans la Sonate en sol majeur de Boccherini. Une musicienne complète, réjouissante et captivante.