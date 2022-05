Des perturbations ce vendredi sur le réseau TEC: voici ce qui est prévu

Des informations plus précises sur les parcours supprimés seront disponibles sur le site letec.be depuis ce mercredi 11 mai à 16h00. Ces informations seront régulièrement mises à jour durant la journée du 13 mai.

Les voyageurs pourront également s’informer sur l’état du réseau le vendredi 13 mai via la page Facebook du TEC ou en contactant le call center de leur région par téléphone.

Des actions régionales

Ce vendredi, la CSC et la FGTB mèneront de nouvelles actions régionales pour soutenir une hausse du pouvoir d’achat. Les syndicats dénoncent le refus de la fédération patronale FEB d’améliorer le remboursement des frais de déplacement « alors que la moitié des entreprises cotées en bourse ont augmenté leurs dividendes » l’année dernière. Ils demandent des remboursements qui tiennent réellement compte de l’augmentation des prix du carburant, pas un « forfait symbolique ». « Aller travailler nous coûte trop cher », résument-ils.

Les syndicats considèrent insuffisante l’enveloppe prévue par le gouvernement pour soulager le budget « carburant » de ceux qui doivent utiliser leur voiture pour se rendre au travail.

La FGTB et la CSC mèneront notamment une action coup de poing devant l’entreprise Total Energies installée à Marchienne-au-Pont (Charleroi), considérée par les syndicats comme symbole « de lobbying, de répartition inégale du gâteau entre actionnaires et travailleurs et de hausse des prix de l’énergie ».

A Liège, les militants se réuniront en matinée boulevard Saucy et rejoindront la place Saint-Lambert. Un rassemblement aura également lieu devant l’hôtel de ville d’Arlon tandis qu’un cortège sillonnera les rues de La Louvière.