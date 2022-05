Journée d’action syndicale pour la hausse du pouvoir d’achat: voici ce qui est attendu

Les syndicats mèneront ce vendredi des actions régionales en préambule de la manifestation nationale en front commun programmée le 20 juin. A Charleroi et Liège notamment, la FGTB et la CSC réclameront une augmentation des salaires, une baisse des prix de l’énergie, un meilleur remboursement des frais de déplacement et une hausse du pouvoir d’achat de manière générale. La CGSLB ne prendra pas part aux actions en Wallonie mais couvrira les militants qui y participeront.

Les représentants des travailleurs se sont déjà mobilisés fin avril pour de meilleurs salaires et pour rappeler leur opposition à la loi de 1996 sur la formation des salaires, accusée de « verrouiller » le pouvoir d’achat dans un contexte d’inflation galopante et de prix de l’énergie exorbitants. Une manifestation nationale en front commun a déjà été annoncée pour le lundi 20 juin.