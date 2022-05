Coronavirus: six morts de «fièvre» en Corée du Nord

Plus de 187.000 personnes ont été isolées.

Six personnes victimes de « fièvre » sont mortes en Corée du Nord, dont une testée positive au Covid-19, a annoncé vendredi le média d’Etat KCNA, au lendemain de la révélation du premier cas officiel de coronavirus dans le pays.

« Une fièvre dont la cause n’a pu être identifiée s’est propagée de manière explosive dans tout le pays à partir de la fin avril », et « six personnes sont décédées (l’une d’entre elles a été testée positive au sous-variant BA.2 d’Omicron) », a détaillé l’agence de presse officielle KCNA.