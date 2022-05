Météo: le thermomètre s’approchera des 30ºC ce week-end

Ce soir et cette nuit, le ciel sera pratiquement serein. Les minima se situeront entre 1 et 5ºC en Ardenne (voire autour de 0ºC dans certaines vallées), et entre 5 et 9ºC ailleurs. Le vent faiblira et reviendra progressivement au secteur sud-ouest, ou deviendra variable sur le sud du pays.

Samedi, le temps sera sec et ensoleillé avec quelques voiles d’altitude et l’un ou l’autre cumulus. Les températures atteindront des valeurs de 20ºC en haute Ardenne à 25ºC localement en plaine. Au littoral, il fera plus frais en raison d’une brise de mer, avec 17 ou 18ºC. Dans les terres, le vent faible de sud-ouest deviendra variable. A la côte, il virera au nord à nord-ouest et deviendra modéré.