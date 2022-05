Sortie mondiale de «Nous tous», le documentaire belge qui redonne foi en l’humanité

Et si nous construisions l’avenir l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre ? Le 16 mai, la 5e édition de la Journée Internationale du vivre ensemble en paix, dont l’actrice Rooney Mara est l’ambassadrice, offre le film de Pierre Pirard, « Nous tous », à travers le monde.

Le 8 décembre 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait la résolution proclamant le 16 mai comme la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP), signée par 193 pays. Cette journée est un moyen de mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la solidarité. Toutes ces valeurs se retrouvent dans le documentaire Nous tous, du réalisateur belge Pierre Pirard qui était sorti sur nos écrans le 13 octobre 2021, mais trop brièvement à cause du deuxième confinement qui imposa une nouvelle fermeture des salles de cinéma. Cette journée du 16 mai, dont l’actrice Rooney Mara est l’ambassadrice, offre une deuxième chance au film belge et même plus puisque cette date marque la sortie mondiale de Nous tous. Plus de 413 organisations partenaires de cette journée à travers plus de 52 pays, soit 10 millions de spectateurs potentiels, proposent des projections (live ou en présentiel).