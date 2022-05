Clap de fin entre Robert Lewandowski et le Bayern? L’attaquant aurait décidé de ne pas prolonger

Robert Lewandowski et le Bayern Munich, c’est une histoire qui a débuté en 2014 et pourrait bien prendre fin. Selon le Bild et Sky, l’attaquant polonais ne compte pas prolonger avec le champion de Bundesliga et il l’aurait fait savoir à sa direction.

Après plus de dix ans en Allemagne, Lewandowski a envie de relever un nouveau challenge dans un autre championnat. Le contrat du Polonais expirant en juin 2023, le Bayern serait bien avisé de se séparer de leur prolifique attaquant dès cet été afin de ne pas le voir partir quelques mois plus tard gratuitement.