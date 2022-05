Maroc, Espagne, France: du changement pour les Belges qui veulent s’y rendre

A quelques semaines des vacances d’été, plusieurs changements ont été annoncés en France et en Espagne outre l’annonce de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) levant l’obligation du port du masque dans les aéroports et les avions au sein de l’Union européenne.

« A partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l’ensemble des transports en commun », a déclaré M. Véran à la sortie du conseil des ministres. Sont concernés notamment le métro, le bus, le train, l’avion et les taxis, a précisé le cabinet du ministère à l’AFP.

« Le port du masque reste recommandé mais n’est plus obligatoire », a-t-il dit, jugeant que cette contrainte n’était « plus adaptée » alors que la vague actuelle de covid est en train de fortement diminuer dans le pays.

Les contaminations et les hospitalisations sont actuellement en forte baisse, même si les scientifiques préviennent que l’épidémie n’est probablement pas terminée, notamment face à la menace d’un nouveau variant.

À lire aussi Groupes sanguins, immunité croisée… pourquoi certains échappent au coronavirus

L’Espagne serre la vis pour les fêtes

Le gouvernement des îles Baléares, qui comprend la célèbre île d’Ibiza, veut s’attaquer aux fêtes abusives. Il vient de décider de mesures pour limiter les excès.

Des nouvelles conditions strictes ont été édictées pour les touristes. Les particuliers pourraient se voir infliger une amende pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros. Les changements sont nombreux et importants : les « happy-hours » ne vont plus être autorisées, la vente d’alcool en magasin va être limitée. Il sera également interdit d’organiser une tournée de pubs.

Les touristes optant pour la formule all-inclusive n’auront plus droit qu’à 6 boissons par jour (3 le matin et 3 le soir). Ces règles concernent les vacanciers se rendant à Ibiza, ainsi que dans les zones de Playa de Palma, El Arenal, Magaluf et le quartier ouest de Sant Antoni de Portmany.

Outre ces règles concernant l’alcool, il est désormais interdit également de sauter des balcons.

Changement majeur au Maroc

Madrid et Rabat ont décidé de rouvrir le 17 mai les postes frontières entre le nord du Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, fermés depuis plus de deux ans, a annoncé jeudi le ministre espagnol de l’Intérieur.

Ce processus se fera de manière graduelle et ne concernera dans un premier temps que les ressortissants des pays de la zone Schengen, a poursuivi le ministre. Cette réouverture sera ensuite élargie « à partir du 31 mai » à « tous les travailleurs transfrontaliers », c’est-à-dire les ressortissants marocains qui travaillent dans ces deux villes, a-t-il poursuivi.

Les frontières de Ceuta et Melilla avec le Maroc avaient été fermées lors de la première vague de la pandémie de covid, au printemps 2020, puis maintenus fermées l’année suivante en raison d’une grave crise diplomatique entre Madrid et Rabat.

L’accord sur leur réouverture survient après que Madrid a mis fin le 18 mars à près d’un an de crise diplomatique avec Rabat en soutenant publiquement le plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole contrôlée par le Maroc, mais dont les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenus par l’Algérie, revendiquent l’autodétermination.