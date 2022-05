L’agent de Romelu Lukaku évoque la situation du Diable à Chelsea et son avenir: «Il est évident qu’il y a eu un problème»

Romelu Lukaku a retrouvé un peu le sourire avec Chelsea ces derniers jours. Sur les deux derniers matches des Blues, le Diable rouge a repris une place de titulaire et a fait trembler les filets à trois reprises. Reste qu’il vient de passer plusieurs mois difficiles à Londres et peine à y convaincre. Au point de le voir changer de club dès cet été, à peine un an après quitter l’Inter Milan ?

Son agent Federico Pastorello a évoqué l’avenir de Lukaku dans les colonnes du quotidien italien La Repubblica. « Personne ne s’attendait à cette situation au vu des sommes », reconnaît l’agent italien. « Je ne discute pas les choix techniques, mais il est évident qu’il y a eu un problème. (…) La situation doit être évaluée soigneusement, maintenant il y a une place en Ligue des champions à défendre et une finale de FA Cup : Romelu est concentré sur cela, nous n’avons pas parlé d’autre chose. »