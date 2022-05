Quatre communes bruxelloises ne veulent pas de la visite des leaders d’extrême droite Dewinter et Wilders

Filip Dewinter et Geert Wilders, deux chefs de file d’extrême droite, avaient annoncé leur intention de « se promener » dans les rues de Molenbeek.

Comme Molenbeek et Anderlecht, Saint-Josse et Schaerbeek ont décidé d’interdire la visite des leaders d’extrême droite, Filip Dewinter et Geert Wilders, sur leur territoire, ainsi que tout rassemblement en rapport avec celle-ci.

A Saint-Josse, le bourgmestre Emir Kir a adopté vendredi une ordonnance de police « interdisant, l’événement et le rassemblement prévus par Filip Dewinter et Geert Wilders sur le territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode », a-t-il indiqué.