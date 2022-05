Université: trois changements majeurs pour les étudiants à la rentrée

« Actuellement, un prérequis peut être transformé en corequis par dérogation du jury, sur décision individuelle fondée sur le parcours de l’étudiant et pour permettre à ce dernier la poursuite d’études avec une charge annuelle suffisante », explique une note interne sur ces modifications. Mais à partir de septembre, le jury ne pourra plus transposer des prérequis en corequis. Une exception persiste toutefois pour les étudiants en fin de cycle. Le décret précise néanmoins qu’un « prérequis transformé en corequis cette année académique ci (2021-2022) restera corequis en 2022-2023, à titre transitoire, et sous l’accord du jury », il n’y a donc pas d’effet rétroactif à cette nouvelle mesure.

2 Crédits résiduels

Il ne sera plus non plus possible de s’inscrire en master avec plus de 15 crédits résiduels d’un bachelier.