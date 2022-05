Hockey: des Red Lions candidats au titre en Hoofdklasse

La belle histoire d’amour entre la Hoofdklasse, la compétition néerlandaise, et les hockeyeurs du plat pays dure, déjà, depuis plus de 25 ans. Et même si la Division d’honneur a résorbé une grosse partie de son retard sur le meilleur championnat du monde et que notre pays s’est positionné comme son plus sérieux concurrent le plus crédible en termes d’intensité et de qualité de jeu, les Pays-Bas (et ses 245.000 membres) conservent un certain pouvoir d’attraction sur les joueurs belges. Depuis le transfert de Gérald Dawamme, en 1996, qui quittait le Dragons pour rejoindre Oranje Zwart, ils sont ainsi des dizaines à avoir tenté leur chance outre-Moerdijk comme Xavier Reckinger, Simon Gougnard, Tom Boon, Loïck Luypaert, ou Vincent Vanasch. Cette saison, ils étaient six à porter les couleurs d’un club néerlandais dont cinq Red Lions : Arthur Van Doren (Bloemendaal), Alexander Hendrickx et Sebastien Dockier (Pinoké), Nicolas Poncelet (Amsterdam), Thomas Briels et Thibeau Stockbroekx (Oranje-Rood).