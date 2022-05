Serena Williams bientôt de retour sur les courts? Une vidéo de l’Américaine enflamme les fans de tennis

Lauréate de 23 Grands Chelems et à un titre d’égaler le record Margaret Smith Court, Serena Williams n’a plus joué depuis près d’un an.

Serena Williams n’a plus participé à un tournoi depuis juin 2021 et son abandon au premier tour à Wimbledon. Et si l’Américaine, lauréate de 23 Grands Chelems, préparait son retour sur le circuit à ce même tournoi, un an plus tard ?

Ce jeudi, elle a posté une vidéo sur les réseaux sociaux qui a de quoi intriguer. On la voit passer d’une tenue chic, raquette à la main et pensive, à une tenue de sport et à l’entraînement sur un court. Une courte vidéo qui a directement enflammé les amateurs de la petite balle jaune, impatients de retrouver la championne. Wimbledon débute le 27 juin prochain.